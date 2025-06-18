Главный раввин России оценил жест Маска, похожий на нацистское приветствие

Глава компании SpaceX, американский миллиардер Илон Маск, скорее всего, сам не ожидал реакции, которую вызвал его жест на выступлении в честь инаугурации президента США Дональда Трампа (тогда многие посчитали, что он сымитировал нацистское приветствие). Об этом рассказал в интервью «Газете.Ru» главный раввин России Берл Лазар.

«Полагаю, что этот инцидент должен был Маска смутить. И надеюсь, последствия его отрезвили в этом отношении. Не так уж важно, что Маск имел в виду, важно, что люди восприняли это крайне негативно. И я надеюсь, что другим это послужит уроком», — подчеркнул раввин.

Он добавил, что публичный деятель должен заранее просчитывать, как его поведение, слова и жесты воспримет публика.

Маск во время своего выступления на вашингтонском стадионе Capital One Arena в конце января в какой-то момент прикоснулся правой рукой к сердцу и вскинул ее вверх, а затем развернулся и повторил жест в сторону американского флага. Крупнейшие американские телеканалы CNN и Fox News вырезали этот момент из трансляции с инаугурации, однако некоторые эксперты отмечали, что подобное движение использовали не только нацисты. До 1942 года жест был принят во время клятвы верности флагу США, он получил название «салют Беллами». Сам бизнесмен в ответ на критику заявлял, что риторический прием в виде сравнения оппонента с Адольфом Гитлером уже всем «надоел», а его противники могли бы «придумать «грязные трюки получше».

Подробнее о том, как евреи относятся к мифам о «мировом заговоре», как живут иудеи в современной России и как борются с антисемитизмом, — в интервью Лазара «Газете.Ru».

Ранее власти США обвинили несколько своих университетов в антисемитизме.