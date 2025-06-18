Главный раввин России ответил на вопрос, есть ли евреи в органах власти страны

В России есть чиновники-евреи, но их национальность никак не влияет на их работу, заявил в интервью «Газете.Ru» главный раввин России Берл Лазар.

«Сегодня, слава Богу, не советские времена — при приеме на работу не смотрят на «пятый пункт» (в паспорте СССР пункт №5 указывал национальность гражданина. — прим. ред.). Поэтому евреев можно встретить практически во всех профессиях: среди врачей и ученых, среди актеров и инженеров, среди писателей и среди бизнесменов. Ну, и во властных структурах, конечно, тоже есть евреи, как и представители других национальностей», — подчеркнул Лазар.

Он добавил, что вероисповедание последних вряд ли может сказаться на их решениях. По мнению раввина, главное, чтобы человек следовал «вечным ценностям», которые в основе «всякой духовности», в том числе еврейской.

Подробнее о том, почему многие, в том числе в России, до сих пор верят в «мировой еврейский заговор», и как бороться с распространением антисемитизма, — в интервью Лазара «Газете.Ru».

Ранее президент России Владимир Путин призвал сделать все возможное, чтобы помешать возрождению нацизма и распространению антисемитизма.