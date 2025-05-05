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В соцсетях посмеялись над китайской копией горы Фудзи

SCMP: пользователей соцсетей рассмешила копия горы Фудзи в Китае
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Byron_Wan/X

Пользователей соцсетей рассмешила китайская копия горы Фудзи, пишет South China Morning Post.

В китайской провинции Хэбэй туристическая достопримечательность под названием Universe Fantasy Land стала предметом насмешек в соцсетях после того, как посетители обнаружили, что так называемая «гора Фудзи» представляет собой всего лишь небольшой холм с покрашенной в белый цвет вершиной. За возможность увидеть эту «достопримечательность» с посетителей берут $13.

Этот аттракцион был задуман как живописное место с «волшебным пейзажем», включающим искусственную гору, озеро, зеленые луга, белую лошадь и деревянный домик. Однако реальность сильно разочаровала туристов, ожидавших увидеть нечто более впечатляющее. Многие посетители отмечают, что сходство с настоящей горой Фудзи минимально, а заявленная «вулканическая активность» выражается лишь в периодическом выпуске розового дыма из вершины холма по выходным дням.

В итоге большинство посетителей парка сходятся во мнении, что он не оправдывает ожиданий и заявленной стоимости посещения.

Ранее турист был спасен дважды с горы Фудзи после того, как вернулся туда за телефоном.

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