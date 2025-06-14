Пьяный петербуржец пытался пожарить шашлыки в квартире и попал в больницу

В Петербурге мужчина жарил шашлыки в квартире и устроил пожар

В Приморском районе Петербурга мужчина решил пожарить шашлыки в квартире, устроил пожар и попал в больницу вместе с пожилой матерью. Об этом сообщает NevaToday.

Инцидент произошел в многоэтажке на площади Льва Мациевича. 38-летний пьяный петербуржец решил приготовить шашлыки прямо в коридоре своей квартиры. Он установил в коридоре мангал и устроил пожар.

Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести с отравлением продуктами горения и ожогами госпитализировали. В больницу попала 66-летняя мать любителя шашлыков, ее состояние медики оценивают как тяжелое.

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