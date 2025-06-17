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В Ульяновске объявили режим ЧС из-за разлива мазута у больницы

112: в Ульяновске ввели режим ЧС в результате разлива мазута у больницы
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Telegram-канал 112

В Ульяновске объявлена чрезвычайная ситуация из-за разлива мазута на территории Центральной городской клинической больницы. Об этом пишет Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

«По нашей информации, утечка произошла из подземного резервуара, ранее использовавшегося для отопления медучреждения», — говорится в сообщении.

По данным 112, объем вытекшего мазута составил 5 тонн, площадь загрязнения — 200 квадратных метров.

2 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге транспортная полиция проводит проверку после разлива нефтепродуктов в одном из портов города. В управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу отметили, что инцидент произошел в ночь на 1 июня. По предварительным данным, около 2:00 рыболовное судно проводило бункеровку мазута, в ходе которой произошла утечка.

Специалисты зафиксировали разлив примерно 50–100 кг нефтепродуктов. Утечку устранили, а все необходимые службы оповестили. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее власти РФ выделили почти 1,5 млрд рублей на ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе.

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