Ресторан вернул в море 110-летнего лобстера

Лобстера весом около 9,5 кг, возраст которого, по оценкам специалистов, составляет около 110 лет, выпустили обратно в море из ресторана в США, пишет UPI.

Владелец заведения Бутч Ямали рассказал, что лобстер по кличке Лоренцо находился в ресторане много лет. По его словам, тот каким-то образом «просто выскользнул из поля зрения» и оказался в одном из аквариумов, где прожил долгие годы.

Ямали объяснил, что решение отпустить лобстера стало способом отметить Национальный день лобстера и День отца. Он отметил, что Лоренцо был особенным животным — не просто обитателем аквариума, но и любимцем сотрудников и посетителей заведения.

«Люди приходили специально, чтобы посмотреть на него и сфотографироваться. Он был объектом внимания магазина», — добавил мужчина.

По его словам, он не мог продать лобстера, поскольку тот стал для всех «почти домашним животным». Мужчина признался, что Лоренцо будет ему не хватать, но считает, что все сделал правильно.

Ранее работники ресторана спасли редчайшего золотого лобстера, попавшего к ним на кухню.