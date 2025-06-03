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Работники ресторана спасли редчайшего золотого лобстера, попавшего к ним на кухню

WPRI: в США золотой лобстер был спасен сотрудниками ресторана
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thenordic_ri/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Работники ресторана в США спасли редчайшего золотого лобстера, попавшего к ним на кухню в партии морепродуктов, пишет WPRI.

В ресторане The Nordic Lodge в Чарльстауне среди обычных омаров был обнаружен крайне редкий золотой лобстер, который благодаря внимательности сотрудников избежал кулинарной участи.

«Мы решили, что он достоин лучшей судьбы, чем быть поданным с маслом», — рассказал менеджер заведения Джек Долби.

Лобстера назвали Кэлвин, и его передали в дар Центру морской биологии Biomes в Норт-Кингстауне. Золотая окраска ракообразного — результат редкой генетической мутации, которая проявляется примерно у одного лобстера из 30 миллионов, отмечают эксперты.

Как добавил Джейк, это не первый раз, когда в ресторан попадают необычные особи. Несколько лет назад аналогичный золотой лобстер также был передан в частный аквариум.

«Мы считаем своим долгом сохранять таких уникальных созданий для образования и наслаждения, а не для еды», — поделился мужчина.

Теперь Кэлвин стал частью образовательной программы Biomes, где посетители могут узнать больше о генетических особенностях морских обитателей.

Ранее в Италии туристка выпустила в море лобстера за €200.

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