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В Томской области пятилетнюю девочку ударило током в частном доме

В Томской области ребенок схватился за оголенный провод и получил удар током
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Telegram-канал Регион-70 Томск

В Томской области устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетней, девочку ударило током на даче. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в селе Зырянское, пятилетняя девочка находилась на веранде дома и схватилась за оголенный провод. Ребенок получил удар током, на место прибыли медики. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства несчастного случая.

До этого сообщалось, что в Волгограде годовалого ребенка ударило током в лифте новостройки. Годовалая девочка дотронулась до кнопки лифта и получила удар током. Ребенку потребовалась медицинская помощь, девочка госпитализирована в отделение кардиологии. Состояние пострадавшей медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее в Ленобласти подросток попал в больницу после сильного удара током в заброшенном здании.

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