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В России будут маркировать отопительные котлы

Мишустин подписал постановление о маркировке отопительных котлов
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым в список маркируемых отопительных приборов добавлены котлы централизованного отопления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Отмечается, что маркировке также подлежат кабели и провода с изолированными проводниками диаметром более 0,51 мм, на напряжение не более 1 000 В.

Позиции добавлены в перечень продукции, подлежащей маркировке в рамках эксперимента в государственной системе «Честный знак».

Также были продлены сроки пилотных проектов по маркировке отопительных приборов и кабельно-проводниковой продукции. Первый продлится до 31 июля 2025 года, второй — до 28 февраля 2026 года.

До этого в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) заявили, что в России начнут применять маркировку «Честный знак» при продаже игрушек и сладостей. Уточняется, что внедрение маркировки будет происходить поэтапно, с учетом особенностей каждой отрасли.

Ранее издание «Известия» писало, что коды маркировки товаров продаются всем желающим для любой продукции.

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