Девятилетний мальчик провалился в заброшенный колодец во время прогулки в лесу

В Тверской области мальчик провалился в колодец во время прогулки по лесу

В Тверской области девятилетний мальчик пострадал, провалившись в заброшенный колодец. Об этом сообщает региональная скорая медицинская помощь.

Инцидент произошел 13 июня в лесу Кашинского муниципального округа. Ребенок во время прогулки по лесу в сопровождении родителей провалился в заброшенный колодец.

Родители сразу же вытащили сына из колодца и вызвали на место бригаду скорой помощи. Ребенка доставили в медицинское учреждение, у него диагностировали ушибы и признаки закрытой черепно-мозговой травмы.

До этого в Башкирии двухлетний ребенок провалился в колодец, который не был закрыт люком, на глазах у матери. Женщина не смогла самостоятельно помочь сыну и стала звать на помощь. Ее крики услышал спасатель, который в тот день был не при исполнении, но не смог пройти мимо.

Ранее в Ростове спасли упавшую в яму девушку и прохожего, который пытался ей помочь.