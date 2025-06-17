На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девятилетний мальчик провалился в заброшенный колодец во время прогулки в лесу

В Тверской области мальчик провалился в колодец во время прогулки по лесу
close
Depositphotos

В Тверской области девятилетний мальчик пострадал, провалившись в заброшенный колодец. Об этом сообщает региональная скорая медицинская помощь.

Инцидент произошел 13 июня в лесу Кашинского муниципального округа. Ребенок во время прогулки по лесу в сопровождении родителей провалился в заброшенный колодец.

Родители сразу же вытащили сына из колодца и вызвали на место бригаду скорой помощи. Ребенка доставили в медицинское учреждение, у него диагностировали ушибы и признаки закрытой черепно-мозговой травмы.

До этого в Башкирии двухлетний ребенок провалился в колодец, который не был закрыт люком, на глазах у матери. Женщина не смогла самостоятельно помочь сыну и стала звать на помощь. Ее крики услышал спасатель, который в тот день был не при исполнении, но не смог пройти мимо.

Ранее в Ростове спасли упавшую в яму девушку и прохожего, который пытался ей помочь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами