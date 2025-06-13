На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии двухлетний ребенок провалился в колодец на глазах у матери

В Башкирии маленький ребенок упал в трехметровый колодец на глазах у матери
close
Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС

В Башкирии маленький ребенок упал в незакрытый колодец глубиной около трех метров, сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС.

Несчастный случай произошел накануне днем в городе Туймазы, когда мальчик находился на прогулке с матерью. На глазах у нее он провалился в колодец, который не был закрыт люком.

Женщина не смогла самостоятельно помочь сыну и стала звать на помощь. Ее крики услышал спасатель, который в тот день был не при исполнении, но не смог пройти мимо. Мужчина прибежал на место происшествия из дома, спустился в колодец и вытащил ребенка, которому затем оказали медицинскую помощь.

Известно, что пострадавшему два с половиной года. Он получил незначительные травмы.

Ранее россиянка отсудила 100 тыс. рублей после падения в люк колодца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами