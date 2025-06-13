В Башкирии двухлетний ребенок провалился в колодец на глазах у матери

В Башкирии маленький ребенок упал в трехметровый колодец на глазах у матери

В Башкирии маленький ребенок упал в незакрытый колодец глубиной около трех метров, сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС.

Несчастный случай произошел накануне днем в городе Туймазы, когда мальчик находился на прогулке с матерью. На глазах у нее он провалился в колодец, который не был закрыт люком.

Женщина не смогла самостоятельно помочь сыну и стала звать на помощь. Ее крики услышал спасатель, который в тот день был не при исполнении, но не смог пройти мимо. Мужчина прибежал на место происшествия из дома, спустился в колодец и вытащил ребенка, которому затем оказали медицинскую помощь.

Известно, что пострадавшему два с половиной года. Он получил незначительные травмы.

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