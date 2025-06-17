В Москве предложили установить памятный знак на месте убийства Бориса Немцова

Группа из 11 человек, в которую входят лидеры партии «Яблоко» Николай Рыбаков и Григорий Явлинский, направила в Комиссию по монументальному искусству Мосгордумы обращение с предложением установить в Москве памятный знак, посвященный оппозиционному политику Борису Немцову. Об этом сообщается на сайте партии.

Памятный знак в виде таблички или скульптурной композиции предлагается разместить в южной части Большого Москворецкого моста, где был убит политик.

Инициаторы готовы объявить открытый конкурс эскизов и согласовать его итоги с Москомархитектурой и городскими структурами. Финансировать установку памятника планируется за счет пожертвований.

В обращении говорится, что более восьми тысяч человек подписали петицию с таким предложением.

Борис Немцов был застрелен вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, когда направлялся в сторону дома на Малой Ордынке. По версии следствия, за политиком велась слежка, и злоумышленникам был известен его маршрут.

В марте этого года стало известно, что приговоренный по делу об убийстве Немцова к 11 годам лишения свободы Хамзат Бахаев через суд добился перевода в колонию в Чечне.

Ранее в сети появились редкие фото дочери Бориса Немцова.