На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве предложили установить памятный знак на месте убийства Бориса Немцова

В Мосгордуме предложили установить памятный знак на месте убийства Немцова
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Группа из 11 человек, в которую входят лидеры партии «Яблоко» Николай Рыбаков и Григорий Явлинский, направила в Комиссию по монументальному искусству Мосгордумы обращение с предложением установить в Москве памятный знак, посвященный оппозиционному политику Борису Немцову. Об этом сообщается на сайте партии.

Памятный знак в виде таблички или скульптурной композиции предлагается разместить в южной части Большого Москворецкого моста, где был убит политик.

Инициаторы готовы объявить открытый конкурс эскизов и согласовать его итоги с Москомархитектурой и городскими структурами. Финансировать установку памятника планируется за счет пожертвований.

В обращении говорится, что более восьми тысяч человек подписали петицию с таким предложением.

Борис Немцов был застрелен вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, когда направлялся в сторону дома на Малой Ордынке. По версии следствия, за политиком велась слежка, и злоумышленникам был известен его маршрут.

В марте этого года стало известно, что приговоренный по делу об убийстве Немцова к 11 годам лишения свободы Хамзат Бахаев через суд добился перевода в колонию в Чечне.

Ранее в сети появились редкие фото дочери Бориса Немцова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами