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В сети опубликовали клип «Мы русские – с нами Бог»

Депутат Василькова: песни формируют историческую память
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Мужской хор «Русский Формат»/Rutube

Песни формируют историческую память и помогают укрепить нравственную защиту русского мира, заявила куратор проекта, направленного на поддержку участников и ветеранов специальной военной операции, «КиберЛюди», депутат Госдумы РФ Мария Василькова, комментируя премьеру клипа «Мы русские – с нами Бог» хора «Русский формат».

«Вера, гуманитарная помощь и искусство стали инструментом единения людей. Артисты хора, увидев вживую разрушенные города и горе людей, начали писать песни поддержки. В клипе нового хита снялись военнослужащие Казачьей бригады «Терек» и сами артисты хора», — отметила Василькова.

Она добавила, что песни поднимают дух бойцов и всего народа, как и в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 2025 годом защитника Отечества. Также в этом году будет отмечаться 80-летие Великой Победы.

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