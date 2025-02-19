В сети опубликовали клип «Мы русские – с нами Бог»

Песни формируют историческую память и помогают укрепить нравственную защиту русского мира, заявила куратор проекта, направленного на поддержку участников и ветеранов специальной военной операции, «КиберЛюди», депутат Госдумы РФ Мария Василькова, комментируя премьеру клипа «Мы русские – с нами Бог» хора «Русский формат».

«Вера, гуманитарная помощь и искусство стали инструментом единения людей. Артисты хора, увидев вживую разрушенные города и горе людей, начали писать песни поддержки. В клипе нового хита снялись военнослужащие Казачьей бригады «Терек» и сами артисты хора», — отметила Василькова.

Она добавила, что песни поднимают дух бойцов и всего народа, как и в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 2025 годом защитника Отечества. Также в этом году будет отмечаться 80-летие Великой Победы.