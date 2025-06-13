Россиянка с двумя высшими образованиями отдала мошенникам 2 млн рублей

Мошенники выманили 2 млн рублей у екатеринбурженки с двумя высшими образованиями. Об этом она сама рассказала E1.RU.

Недавно Анастасия Новоселова из Екатеринбурга ответила на звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником «Почты России» и сообщил женщине о якобы хранящемся в почтовом отделении заказном письме на ее имя. Он пояснил, что забрать отправление можно с помощью бота в Telegram, который укажет адрес отделения, но чтобы получить в него доступ, необходимо было авторизоваться через аккаунт на «Госуслугах». Далее Анастасии, которая действовала по инструкции, пришло тревожное сообщение, в котором говорилось, что с ее счета был сделан перевод на Украину.

«Я в панике стала звонить на «Госулуги». Я не понимаю, как это произошло, но меня перевели на сотрудника Центробанка. Оказалось, что он фейковый. Фейковый сотрудник Центробанка перевел меня на фейкового сотрудника полиции. Я общалась с ними практически полторы недели. Они, якобы, пытались решить мою проблему, чтобы не было уголовной ответственности. И все это решалось постоянными переводами денег», — объясняет пострадавшая.

Потеряв 2 млн рублей и набрав долгов, екатеринбурженка поняла, что ее обманули. В городском УМВД начали проверку по данному факту.

Ранее россиянин спас пожилого соседа от мошенников, подслушав их разговор.