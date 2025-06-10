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Стало известно, когда цены на клубнику в России максимально упадут

Финансист Балынин: цены на клубнику в России упадут в ближайшие две недели
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Pexels

Заключительный этап снижения цен на клубнику в России ожидается в ближайшие две недели. Об этом в интервью aif.ru сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Снижение цен ожидается примерно на 25-30% от текущих значений. Вероятно, таким образом цена достигнет минимального уровня в этом году и далее уже пойдет на рост из-за объективной причины перехода к завершению сезона», — рассказал эксперт.

Он также обратил внимание, что цены на клубнику могут заметно варьироваться у продавцов в зависимости от объема собранного урожая и потребительского спроса. Часто, по его словам, торговые точки могут предлагать скидки в конце дня.

Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета, врач Ольга Тарасова до этого рассказала, сколько клубники можно употреблять в день без вреда для здоровья.

По ее словам, суточная норма потребления этой ягоды для взрослого человека отличается от индивида к индивиду из-за особых потребностей или общего состояния здоровья. В среднем, взрослый человек может есть в день 1,5-2 чашки.

Ранее россиян предупредили об опасности слишком красной клубники.

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