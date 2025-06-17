В Крыму ребенок получил тяжелые травмы после падения в бассейн

В Севастополе семилетний мальчик упал в бассейн и получил тяжелые травмы

В Севастополе семилетний мальчик упал в пустой бассейн и получил тяжелые травмы. Полиция проводит проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД России.

Инцидент произошел в поселке Любимовка на территории частного дома, где семья из Московской области с двумя сыновьями гостила у родственников. В момент ЧП на улице находился отец пострадавшего и младший из братьев. Мужчина услышал крик и, бросившись на него, обнаружил старшего ребенка на дне осушенного бассейна глубиной 1,8 метра. Отец и другие родственники вызвали ребенку скорую и до ее прибытия оказывали первую помощь.

Мальчику диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом теменной кости и гематому. Он находится в больнице.

Его семья, по информации полиции, характеризуется положительно и на учете никогда не состояла.

В пресс-службе ведомства призвали местных жителей и туристов внимательнее следить за своими детьми вблизи потенциально опасных объектов.

Ранее в Ленобласти двухлетний ребенок попал в реанимацию, выпав из окна.