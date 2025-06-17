Сотрудники супермаркета поймали кота, который воровал еду

Сотрудники супермаркета в Исландии поймали кота, который воровал еду, пишет Metro.

В Исландии работники супермаркета поймали кота по кличке Гудмундур Педро, который неоднократно крал с прилавков одно из самых популярных и дорогих местных лакомств — сушеную рыбу. Сотрудники установили камеры видеонаблюдения в магазине и увидели, как животное проникает в помещение через решетчатые ставни после закрытия.

На кадрах запечатлено, как пушистый грабитель крадется по проходам, берет упаковку сушеной рыбы и пытается вынести её обратно через те же ставни.

«Вы знаете этого вора? Он регулярно приходит в наш новый магазин после закрытия», — обратились работники супермаркета к пользователям соцсетей.

Пост быстро стал вирусным и собрал множество комментариев от пользователей, восхищенных дерзостью животного. Вскоре последовала еще одна публикация, в которой было сказано, что Гудмундур Педро был пойман, но наказывать его не стали.

Ранее кот-путешественник проехал 300 км в авто с посылками.