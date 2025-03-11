Кот-путешественник проехал 300 км в авто с посылками

Кот проделал путь в 300 км из Литвы в Латвию в машине с посылками

В машине, перевозившей посылки из литовского города Каунас в латвийский город Марупе, нашли необычного пассажира — молодого кота. Вероятно, животное забежало в авто еще в одной стране и вышло только на конечной остановке в другой. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на транспортную компанию, водитель которой обнаружил в кузове необычного пассажира.

Как животное попало внутрь транспортного средства, выяснить не удалось.

Путешественника поместили в один из приютов Марупе. В соцсетях появилось объявление о поиске владельцев молодого кота. В случае если хозяева питомца не найдутся, его постараются пристроить в новую семью.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ сотрудники вокзала нашли в угольном вагоне кошку, проехавшую 1400 км.

Ранее в Ленобласти девять дней спасали бездомного кота, забравшегося на крышу.