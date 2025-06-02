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Врач рассказал, кому стоит отказаться от окрошки

Врач Неронов: при проблемах с ЖКТ стоит отказаться от окрошки
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Shutterstock

Людям, имеющим хронические заболевания органов пищеварения, особенно поджелудочной железы, стоит отказаться от окрошки, поскольку она может спровоцировать обострение. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«В обычное время — не злоупотреблять: это все-таки холодное блюдо, а в обед желательно есть горячее. Оптимально — чередовать варианты на кефире и квасе, в зависимости от потребностей организма», — отметил специалист.

Окрошка на квасе, по его словам, поддерживает микрофлору кишечника за счет ферментации, однако может раздражать желудок. Что касается кефира, он содержит кальций и пробиотики, однако нежелателен при непереносимости лактозы.

В мае аналитики Х5 Digital подсчитали, что в 2025 году на приготовление пяти порций окрошки в 2025 году уйдет от 240 до 400 рублей. Отмечается, что в состав окрошки входят картофель, вареная колбаса, яйца, редис, огурцы, зелень (укроп, петрушка, зеленый лук). Если заправить окрошку квасом, затраты увеличатся до 330-500 рублей, а если кефиром — до 315-480 рублей.

Ранее врач назвала неожиданное полезное свойство окрошки.

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