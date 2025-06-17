В Тюмени двое рабочих не выжили после инцидента на стройке

В Тюмени двое рабочих не выжили после несчастного случая на стройке многоэтажки

В Тюмени двое рабочих не выжили после несчастного случая на стройке, еще трое находятся в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел на территории жилого комплекса по улице Евгения Войнова. В ходе строительных работ произошло обрушение выносной конструкции, на которой в тот момент находились два строителя. Платформа упала на троих человек, которые находились на земле. С тяжелыми травмами троих пострадавших увезли в медучреждения.

«Прокуратура округа по поручению прокуратуры Тюменской области организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда и производственном травматизме», — заявили в пресс-службе надзорного органа.

До этого сообщалось, в Севастополе при остеклении здания рабочий сорвался с седьмого этажа.