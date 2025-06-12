В Севастополе при остеклении здания рабочий сорвался с седьмого этажа

В Крыму рабочий упал с высоты седьмого этажа на стройке

CУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

В Севастополе следователи устанавливают обстоятельства падения рабочего с большой высоты, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в ЖК «Доброгород», рабочий занимался остеклением строящегося здания и сорвался с высоты седьмого этажа. Спасти его не удалось.

По факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ доследственную проверку проводит региональный СК, обстоятельства случившегося устанавливаются. Следователи опросили представителей компании-застройщика, со строительного объекта изъята техническая документация, назначено проведение ряда экспертиз.

До этого в Ленинградской области рабочего затянуло в станок на производстве. Одежду 71-летнего сотрудника намотало на вставленную в патрон токарного станка заготовку. В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и шок первой-второй степени. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.

Ранее рабочий склада в Ленобласти ошибся во время разгрузки паллет и впал в кому.