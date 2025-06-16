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Двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Ставрополе

kp.ru: в Ставрополе ребенок попал в реанимацию после падения из окна
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Shutterstock

В Ставрополе двухлетняя девочка получила тяжелые травмы при падении из окна квартиры на втором этаже. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в многоэтажном доме в Кооперативном проезде. Двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Пострадавшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована в отделение реанимации детской больницы. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко обратился к горожанам с просьбой внимательнее относиться к детям.

«Я убедительно прошу вас не забывать, что у маленьких детей нет страха, зато любопытства — море! Поэтому они раз за разом лезут к открытым окнам. Запрещать им бесполезно: запретный плод — сладок. Но именно ваша задача создать безопасные условия в вашем доме», — отметил Ульянченко.

За жизнь ребенка борются медики, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Тюмени из окна шестого этажа выпал двухлетний ребенок. Медики прибыли на место происшествия спустя девять минут, но спасти пострадавшего не удалось. По словам местных жителей, в семье воспитывается двое близнецов, второй несовершеннолетний не пострадал. В региональном СК факт произошедшего подтвердили, проводится доследственная проверка.

Ранее в Ачинске четырехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа.

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