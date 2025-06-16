Двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Ставрополе

В Ставрополе двухлетняя девочка получила тяжелые травмы при падении из окна квартиры на втором этаже. Об этом сообщает kp.ru.
Инцидент произошел в многоэтажном доме в Кооперативном проезде. Двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Пострадавшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована в отделение реанимации детской больницы. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко обратился к горожанам с просьбой внимательнее относиться к детям.
«Я убедительно прошу вас не забывать, что у маленьких детей нет страха, зато любопытства — море! Поэтому они раз за разом лезут к открытым окнам. Запрещать им бесполезно: запретный плод — сладок. Но именно ваша задача создать безопасные условия в вашем доме», — отметил Ульянченко.
За жизнь ребенка борются медики, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
До этого в Тюмени из окна шестого этажа выпал двухлетний ребенок. Медики прибыли на место происшествия спустя девять минут, но спасти пострадавшего не удалось. По словам местных жителей, в семье воспитывается двое близнецов, второй несовершеннолетний не пострадал. В региональном СК факт произошедшего подтвердили, проводится доследственная проверка.
Ранее в Ачинске четырехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа.