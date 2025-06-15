Годовалый ребенок выпал из окна девятого этажа, пока отец спал

В Нижневартовске устанавливаются обстоятельства падения из окна годовалого ребенка, спасти его не удалось. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Дзержинского. Годовалый ребенок выбрался на подоконник у раскрытого окна, облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал с высоты девятого этажа.

На место была вызвана скорая помощь, спасти пострадавшего врачи не смогли. По данным Ura.ru, ребенок находился в квартире вместе с отцом и выпал, пока тот спал.

До этого семилетняя девочка из Оренбурга пыталась обхитрить мать и выпала из окна. В тот день ребенок гулял во дворе, и в какой-то момент вернулся домой. Девочка попросилась погулять еще, но мать запретила. Тогда пострадавшая взяла ключи и бросила их в окно. Пока мать спускалась за ними, девочка решила сбежать. Находясь в своей квартире на втором этаже, она попыталась вылезти в окно, но потеряла равновесие и упала. Ее госпитализировали с травмой брюшной полости.

Ранее в Тюмени из окна шестого этажа выпал двухлетний ребенок.