«Худеющим нельзя»: врач поддержала совет Лукашенко не налегать на картошку

Сам по себе картофель – это низкокалорийный продукт, но есть его нужно только в отварном или запеченном виде и не каждый день, считает диетолог и нутрициолог Анна Белоусова. В беседе с НСН она согласилась с советами президента Белоруссии Александра Лукашенко, который призвал не налегать на картошку, чтобы оставаться «худенькими».

В 100 граммах картофеля около 35 калорий, однако проблема в том, что это сильно крахмалистый продукт с высоким гликемическим индексом, а значит, быстро повышает уровень глюкозы в крови, объяснила врач. По ее словам, при использовании корнеплода в виде гарнира нужно мысленно разделить одну порцию на две части и вторую половину заменить овощами – кабачками, баклажанами, салатом. Такой подход позволит снизить гликемический индекс, однако даже в этом случае каждый день есть картофель не рекомендуется.

«Каждый день есть картошку не надо. Но хочу отметить, что молодая картошка, которую только выкопали с грядки, является очень хорошим источником витамина С», — отметила Белоусова.

Она порекомендовала отказаться от пюре, чипсов и жареной картошки, сделав выбор в пользу обычного отваривания. В противном случае за счет сочетания с жирами масла будет расти калорийность блюда, а в пюре повышается биодоступность крахмала, пояснила врач.

«Поэтому рекомендация Лукашенко правильная – отварная картошка, запеченная, но пюре все-таки нет, — добавила она. — Отварная картошка и запеченная поможет сохранить фигуру».

Худеющим лучше есть картофель на завтрак, а не вечером, так как он является источником углеводов, заключила диетолог.

Напомним, Лукашенко на днях в ходе поездки в Волковысский район заявил, что в стране удалось решить проблему с дефицитом картофеля. По его словам, многие вывозили картофель в Россию, чтобы продавать в два-три раза дороже, но в будущем году нужно оставить в резерве столько, чтобы хватило гражданам республики. Также он посоветовал есть корнеплод не чаще, чем два раза в неделю, так как в противном случае не получится остаться «худенькими».

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