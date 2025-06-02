В Улан-Удэ неизвестный на машине обстрелял девушку из пневматики

Неизвестный обстрелял из пневматического пистолета девушку в Улан-Удэ, сообщает «Информ Полис».

Все произошло у дома на Октябрьской улице, когда девушка гуляла с подругами. По словам пострадавшей, в какой-то момент мимо них проехал молодой человек на черной машине, который и открыл огонь. Одна из пуль попала жертве в ногу.

«Очень болезненно, скажу я вам», — пожаловалась получившая ранение улан-удэнка.

Пока неизвестно, обратилась ли она в полицию. В УМВД по городу инцидент еще не комментировали.

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