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Общество
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В Улан-Удэ неизвестный на машине обстрелял девушку из пневматики

Хулиган выстрелил из пневматики и ранил жительницу Улан-Удэ
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Неизвестный обстрелял из пневматического пистолета девушку в Улан-Удэ, сообщает «Информ Полис».

Все произошло у дома на Октябрьской улице, когда девушка гуляла с подругами. По словам пострадавшей, в какой-то момент мимо них проехал молодой человек на черной машине, который и открыл огонь. Одна из пуль попала жертве в ногу.

«Очень болезненно, скажу я вам», — пожаловалась получившая ранение улан-удэнка.

Пока неизвестно, обратилась ли она в полицию. В УМВД по городу инцидент еще не комментировали.

Ранее в Бокситогорске пьяный мужчина открыл стрельбу на улице и ранил двух прохожих.

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