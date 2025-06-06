Россияне ответили, как они переносят летнюю жару

Более половины (53%) россиян плохо переносят жару из-за ухудшения самочувствия, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,3 тыс. человек.

Они уточнили, что летом стараются больше времени проводить в помещении, в тени или на природе, лучше у водоемов.

«Ненавижу лето. Стараюсь из дома с кондиционером не выходить», — поделилась участница опроса.

При этом 33% опрошенных ответили, что нормально переносят жару. Оставшиеся 14% заявили, что любят жаркую погоду и комфортно чувствуют себя летом и в городе, и на природе. Они подчеркнули, что чем жарче на улице, тем для них лучше.

«Я жару хорошо переношу. А если еще и отпуск, работать не надо, так вообще пусть хоть +60 будет», — сказал респондент.

Накануне Гидрометцентр РФ сообщил, что в Москве из-за сильной жары будет объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В метеорологической службе указали, что в дневные часы с 7 по 10 июня диапазон температуры воздуха в российской столице будет составлять от +30°C до +32°C. Оранжевый уровень, указывающий на опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, будет действовать в Москве с 12:00 мск 7 июня, по 18:00 мск 10 июня.

Ранее россиянам посоветовали в сильную жару пить больше жидкости с солью.