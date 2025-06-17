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Россиянам дали советы, как не переедать за шведским столом

Врач Джутова посоветовала контролировать порции за шведским столом
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Depositphotos

Человек может переедать за шведским столом по разным причинам. Среди них — эффект изобилия, желание наесться впрок и попробовать все, психология «все включено» (заплатил за отпуск, значит надо отбить его стоимость). Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова в интервью РИАМО рассказала, как контролировать потребление пищи на отдыхе.

К слову, как отмечала кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева в беседе с газетой «Известия», рацион в жаркую погоду должен быть максимально легким. По ее словам, в жару организм и так тратит много энергии на терморегуляцию, а переваривание тяжелой пищи требует еще больше ресурсов.

Чтобы не переедать за шведским столом, Джутова посоветовала следовать правилу «одной тарелки», без походов за добавкой. На обед лучше брать побольше белка (рыба, курица, индейка, морепродукты) и овощей, ограничивая при этом потребление жирной пищи.

Что касается напитков, по словам специалиста, стоит избегать сладких газировок и коктейлей. Вместо этого пить воду, чай, кофе без сахара, из алкоголя — сухое вино.

Также она порекомендовала не употреблять больше одного сладкого десерта в день.

Недавно ученые из Института Макса Планка обнаружили у мышей сеть нейронов, которая буквально «выключает» чувство голода — сразу после того, как животное почувствует запах еды. Однако у грызунов с ожирением этот механизм не работает.

Ранее исследователи назвали неожиданную причину переедания.

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