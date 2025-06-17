Четверо мужчин похитили школьницу по дороге на рынок и изнасиловали

В Индии полиция расследует дело о похищении 15-летней девушки и надругательстве над ней. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в округе города Бхаратпур в штате Раджастхан 9 июня. По информации издания, около 11 утра четверо молодых мужчин в возрасте от 24 до 26 лет подкараулили 15-летнюю школьницу, которая направлялась на рынок за овощами. Они силой похитили ее и доставили в комнату, в которой проживал один из них. Там девушку связали, заткнули ей рот тряпкой, после чего один из мужчин изнасиловал жертву в то время, как его друзья караулили под дверью. В этот момент мимо комнаты проходил сосед по квартире. Он обратил внимание на троих незнакомцев, которые странно вели себя и решил проверить, что происходит за дверью — там он застал преступника с поличным. Спаситель забрал девушку-подростка и отвез ее домой. Через несколько дней после случившегося родители потерпевшей написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали двух мужчин за изнасилование любовавшихся звездами женщин.