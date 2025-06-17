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В Благовещенске поезд обезглавил упавшую на рельсы девушку

В Благовещенске девушка упала под поезд и не выжила
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Кадр из видео/Telegram-канал «Amur Mash»

В Благовещенске девушку не спасли после столкновения с поездом. Об этом сообщает Амур.инфо со ссылкой на транспортную полицию.

Инцидент произошел на местном железнодорожном вокзале, во время отправления состава, следовавшего в Тынду. 22-летняя девушка находилась на перроне, но в какой-то момент оказалась на рельсах.

В результате ее переехал поезд, пострадавшая не выжила. По информации, опубликованной в соцсетях, поезд оставил пострадавшую без головы.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На место выезжали сотрудники следственно-оперативной группы.

До этого в Нижегородской области пенсионерка попала под поезд «МуромСергач» в районе станции Арзамас-2. Несмотря на травмы, она выжила, женщина попала в больницу. По какой причине она оказалась на рельсах, не сообщалось.

Ранее в Краснодаре мужчина в наушниках попал под поезд и остался в живых.

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