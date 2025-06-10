Российская пенсионерка попала под поезд и выжила

NewsNN: в Нижегородской области пенсионерка попала под поезд и выжила

В Нижегородской области местная жительница пострадала, попав под поезд. Об этом сообщает издание NewsNN в Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе станции Арзамас-2. По информации СМИ, 69-летняя женщина угодила под товарный поезд »Муром — Сергач». Источник издания утверждает, что пострадавшая выжила. Ее доставили в медицинское учреждение. Информация о характере полученных травм, а также ее состоянии отсутствует.

До этого аналогичный случай произошел в Краснодаре, на железнодорожном переезде в районе Ейского шоссе. 38-летний мужчина вышел на пути и был замечен машинистом поезда »Мурманск – Новороссийск». Последний несколько раз подавал звуковые сигналы, но пешеход не слышал их, так как был в наушниках. В итоге мужчина попал под колеса состава и чудом выжил.

Ранее в Краснодаре подросток пытался перелезть через вагон поезда и получил удар током.