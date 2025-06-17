На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России призвали установить ограждения от диких животных вдоль трасс

Life: в России предложили установить ограждения от животных вдоль трасс
close
Alaska Wild/Shutterstock/FOTODOM

В России предложили установить специализированные ограждения вдоль автомобильных дорог, чтобы предотвратить ДТП с дикими животными. Соответствующее предложение в Росавтодор направила межрегиональная общественная организация «Отцы рядом», документ есть в распоряжении Life.

Разработчики проекта предложили обустраивать защитные конструкции высотой 2,5-3 м на участках трасс, которые прилегают к заповедникам, национальным паркам, зонам сезонной миграции животных и сельскохозяйственным угодьям. Они подчеркнули, что это поможет снизить число аварий с животными на 60-70%.

Председатель организации, юрист Иван Курбако отметил, что текущие решения в виде шумовых установок и экологических переходов для животных не помогают добиться полной безопасности, особенно в весенне-летний период, когда активность диких животных растет. В документе также предложили расширить сеть экодуков в районах с высокой активностью животных и внедрить интеллектуальные системы предупреждения с датчиками движения.

В конце мая сообщалось, что в районе деревни Донино в Подмосковье автомобиль наехал на лося. Уточнялось, что животное могло сломать ноги. ДТП произошло на Егорьевском шоссе.

Ранее стало известно, что крупное ДТП парализовало движение на шоссе Энтузиастов в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами