В России призвали установить ограждения от диких животных вдоль трасс

В России предложили установить специализированные ограждения вдоль автомобильных дорог, чтобы предотвратить ДТП с дикими животными. Соответствующее предложение в Росавтодор направила межрегиональная общественная организация «Отцы рядом», документ есть в распоряжении Life.

Разработчики проекта предложили обустраивать защитные конструкции высотой 2,5-3 м на участках трасс, которые прилегают к заповедникам, национальным паркам, зонам сезонной миграции животных и сельскохозяйственным угодьям. Они подчеркнули, что это поможет снизить число аварий с животными на 60-70%.

Председатель организации, юрист Иван Курбако отметил, что текущие решения в виде шумовых установок и экологических переходов для животных не помогают добиться полной безопасности, особенно в весенне-летний период, когда активность диких животных растет. В документе также предложили расширить сеть экодуков в районах с высокой активностью животных и внедрить интеллектуальные системы предупреждения с датчиками движения.

В конце мая сообщалось, что в районе деревни Донино в Подмосковье автомобиль наехал на лося. Уточнялось, что животное могло сломать ноги. ДТП произошло на Егорьевском шоссе.

Ранее стало известно, что крупное ДТП парализовало движение на шоссе Энтузиастов в Москве.