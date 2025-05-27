Машина сбила лося в Подмосковье

В районе деревни Донино в Подмосковье автомобиль наехал на лося. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Уточняется, что животное могло сломать ноги. ДТП произошло на Егорьевском шоссе.

22 мая в Петербурге автомобиль сбил лосиху, которая шла с двумя малышами, и это попало на видео. На кадрах видно, как лось бежит по дороге, перепрыгивает дорожное ограждение, после чего его сбивает проезжающий автомобиль. От удара животное падает, но быстро встает и убегает. Далее на записи видно, как мужчина делает животному укол снотворного.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», лось получил ранение, когда перепрыгнул через забор. Местные жители доставили пострадавшее животное в ветеринарную клинику, но спасти его не удалось.

Также сообщается, что весь следующий день люди искали двух лосят. Одного — удалось обнаружили на футбольном поле. Врачи обработали животному раны и отпустили. Второго лосенка найти не удалось.

Ранее в Новосибирске Skoda Octavia врезалась в лося.