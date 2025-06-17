В Нефтекамске врачи спасли девочку, которой раздробило руку мясорубкой

В Нефтекамске врачи провели многочасовую операцию, чтобы спасти ребенка, засунувшего руку в электрическую мясорубку. Об этом сообщает министр здравоохранения Республики Башкортостан Айран Рахматуллин.

На фото заметно, что в аппарате предплечье четырехлетней девочки застряло полностью, пальцы травмированы. В больницу пострадавшая попала с раздробленными костями, сухожилиями, сосудами, нервами. Кисть при этом «держалась на нескольких связках».

Сначала специалисты разрезали мясорубку, затем извлекли конечность и в течение нескольких часов собирали раздробленную кисть.

«Хирургам удалось сохранить двигательную активность трех пальцев», – сообщается в публикации.

До этого в Орске ребенок попал в больницу с травмой от мясорубки после того, как родители отвлеклись. В момент инцидента рядом находилась 52-летняя бабушка.

В результате у пострадавшей диагностировали термическое размозжение правой кисти.

В Ростове-на-Дону мужчина прокрутил в мясорубке собственного ребенка.