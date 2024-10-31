Двухлетняя девочка засунула руку в работающую мясорубку в Орске

В Орске ребенок засунул руку в работающую мясорубку по недосмотру бабушки. Об этом сообщает Ural56.ru.

По информации издания, 52-летняя бабушка ребенка рассказала, что тот засунул руку в мясорубку, когда она была включена. При каких обстоятельствах это случилось, не уточняется. Предположительно, женщина недоглядела за двухлетней девочкой.

В результате пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи поставили ей диагноз «термическое размозжение правой кисти». Более подробной информации о состоянии девочки не поступало.

Произошедшим также заинтересовались полицейские. В данный момент стражи порядка проводят проверку по факту травмирования малолетней.

Ранее в Тыве полуторагодовалый мальчик прокрутил в мясорубке пальцы.