Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двухлетняя девочка засунула руку в работающую мясорубку в Орске

В Орске двухлетняя девочка засунула руку в работающую мясорубку

close
Павел Лисицын/РИА Новости

В Орске ребенок засунул руку в работающую мясорубку по недосмотру бабушки. Об этом сообщает Ural56.ru.

По информации издания, 52-летняя бабушка ребенка рассказала, что тот засунул руку в мясорубку, когда она была включена. При каких обстоятельствах это случилось, не уточняется. Предположительно, женщина недоглядела за двухлетней девочкой.

В результате пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи поставили ей диагноз «термическое размозжение правой кисти». Более подробной информации о состоянии девочки не поступало.

Произошедшим также заинтересовались полицейские. В данный момент стражи порядка проводят проверку по факту травмирования малолетней.

Ранее в Тыве полуторагодовалый мальчик прокрутил в мясорубке пальцы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами