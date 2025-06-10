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Оренбуржец заказал убийства жены и любовницы с разницей в четыре года

В Оренбурге будут судить мужчину, заказавшего убийства жены и любовницы
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Оренбуржец стал фигурантом уголовного дела об убийстве двух женщин. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, первое убийство произошло в 2004 году. Супруга мужчины узнала, что он ей не верен. Она также была в курсе, что муж занимается незаконной деятельностью, и пригрозила, что расскажет об этом правоохранителям.

Оренбуржец рассказал о планах убить жену знакомому, тот нанял исполнителя. 21 сентября мужчина пришел на участок и забил женщину трубой после того, как она вышла из дома.

Спустя четыре года, в 2008 году, оренбуржец попал в похожую ситуацию. Он не хотел жениться на любовнице, которая пригрозила, что расскажет полиции о роли возлюбленного в убийстве бывшей супруги.

Мужчина снова связался со знакомым, тот нанял того же исполнителя. Последний сначала ударил женщину трубой, затем – ножом.

Долгое время убийцу не могли найти. На данный момент расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Бурятии мужчина из ревности напал с ножом на жену и несовершеннолетнюю дочь.

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