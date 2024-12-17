Стюардесса рассказала, почему не стоит пользоваться туалетной бумагой в самолетах

Стюардесса из США предупредила пассажиров никогда не пользоваться туалетной бумагой в самолетах, пишет Mirror.

Бортпроводница Шер Даллас призывает пассажиров отказаться от использования туалетной бумаги во время полета. В своих соцсетях она объяснила, почему это может быть небезопасно. Она подчеркнула, что на туалетной бумаге могут оставаться капли жидкости, что вызывает сомнения в ее гигиеничности.

«Представьте, как какой-нибудь мужчина пытается воспользоваться туалетом на высоте 11 км в условиях сильной тряски», — добавила она, посоветовав использовать вместо этого влажные салфетки.

«Новый страх раскрыт: мокрая туалетная бумага», — пишут комментаторы.

Некоторые люди даже признались, что теперь будут брать туалетную бумагу в ручную кладь.

Ранее соцсети удивила женщина, простоявшая в проходе самолета весь семичасовой перелет.