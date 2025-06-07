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Названо идеальное время купания в водоемах для сердечников

Врач Лебедев: сердечникам следует купаться с 7.00 до 12.00 и с 16:00 до 19:00

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Оптимальное время для спокойного и безопасного купания – утро, с 07:00 до 12:00, и вечер, с 16:00 до 19:00. Купание именно в эти временные промежутки снижает вероятность возникновения сердечного приступа из-за перепада температур, рассказал «Газете.Ru» ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Летом отмечается значительная разница между температурой горячего воздуха и температурой прохладной воды в водоеме. Резкий перепад температур, возникающий при быстром переходе с жаркого пляжа в относительно прохладную воду, вызывает значительный стресс для организма. При этом развивается спазм сосудов, повышается артериальное давление, серьезным перегрузкам подвергаются сердце и головной мозг. Результатом может стать преходящий сердечный приступ, а в самом худшем случае – инфаркт миокарда или инсульт. Особо осторожными следует быть людям старшего возраста с сопутствующими хроническими заболеваниями», – объяснил врач.

Чтобы этого избежать, следует соблюдать достаточно простые правила безопасности. Прежде всего, нужно выбирать правильное время для посещения пляжа и купания.

«Самая высокая солнечная активность, представляющая опасность для человеческого организма, отмечается примерно с 12:00 и до 15:00. И в это время у водоема находиться не стоит. Оптимальное время для спокойного и безопасного купания – утро, с 07:00 до 12:00, и вечер, с 16:00 до 19:00. После нахождения на пляже в воду нужно входить без спешки, постепенно выравнивая температурный баланс тела и воды. Не стоит сразу нырять с головой, сначала лучше просто поплавать», – заключил врач.

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