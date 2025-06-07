Ученые впервые засняли, как черви-одиночки превращаются в коллективный суперорганизм

Немецкие ученые из Института поведения животных Макса Планка и Университета Констанца первые зафиксировали в природе коллективное поведение нематод — микроскопических червей, которые в условиях нехватки пищи объединяются в живые башни для миграции на новые территории. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Долгое время существование таких «червевых башен» считалось лабораторным артефактом, пока ученые не обнаружили их в естественной среде — среди гниющих яблок и груш в немецких садах.

С помощью цифрового микроскопа исследователям удалось заснять, как личинки нематод вида Caenorhabditis elegans скоординированно выстраивают вертикальные структуры, способные изгибаться и реагировать на внешние стимулы.

«Это не просто куча червей, а настоящий суперорганизм в движении», — объяснила ведущий автор исследования Даниэла Перес.

Башни демонстрируют удивительную слаженность: когда ученые касались конструкции, она немедленно реагировала, вырастая в сторону раздражителя. Наблюдения показали, что такие коллективные структуры могут прикрепляться к пролетающим плодовым мушкам, используя их как транспортное средство для переселения в новые места обитания.

В лабораторных условиях исследователи воспроизвели процесс строительства, поместив голодных нематод на ограниченное пространство. Уже через два часа черви начали самоорганизовываться, формируя устойчивые башни высотой до нескольких миллиметров, которые сохраняли структуру более 12 часов. Некоторые конструкции даже «протягивали мосты» через пустоты, чтобы достичь новых участков питательной среды.

Особый интерес представляет эгалитарный характер этих сообществ — особи из разных частей башни не проявляли различий в подвижности или жизнеспособности.

Однако ученые предполагают, что в природных популяциях могут существовать более сложные социальные стратегии.

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