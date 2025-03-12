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Врач объяснила, почему мы плачем от лука и как этого избежать

Врач Миргородская: если заморозить лук, то можно избежать слез при его резке
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Depositphotos

Наверное, нет ни одной хозяйки, которая не сталкивалась бы со слезотечением при резке лука. Но почему так происходит и можно ли этого избежать, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-офтальмолог, врач-микрохирург, к.м.н. «СМ-Клиника» Светлана Миргородская.

«При нарезке или шинковке лука нарушается целостность его клеток. Из-за этого ферменты и аминокислоты цитоплазмы клеток, которые обычно не контактируют друг с другом, смешиваются, что запускает целый каскад химических реакций, в результате которых образуются соединения серы. Это летучие вещества, в простонародье называются эфирами. Они, при контакте со слезной жидкостью, вызывают раздражение поверхностных рецепторов слизистой глаза, заставляя нас плакать», — объяснила офтальмолог.

По ее словам, избежать этого можно при помощи «лайфхаков», которые помогают снизить «летучесть» этих веществ.

«Попробуйте заморозить или охладить луковицу, так как низкая температура замедляет скорость химической реакции. Нож и разделочную доску можно смочить в воде, так как летучие вещества хорошо растворимы и не будут так быстро испаряться. Кроме того, можно просто надеть маску или очки для плавания, что не позволит летучим веществам попасть на слизистую глаза», — поделилась Миргородская.

Ранее были названы основные причины, почему долго не получается сбросить вес.

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