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Химик объяснил, почему опасно оставлять воду в бутылке на солнце

Химик Шипелин: воду в бутылке опасно оставлять на солнце
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KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Пластиковую бутылку с водой не стоит оставлять на солнце, потому что так она превратится в потенциальный источник вредных веществ. Об этом kp.ru рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», ведущий научный сотрудник научной школы «Химия и технология полимерных материалов» Владимир Шипелин.

По его словам, тепло и ультрафиолет заставят пластик выделять фталаты и бисфенолы, которые могут оказать негативное влияние на организм людей.

«В нормальных условиях эксплуатации бутылка не несет вреда. Но вот перегретая на солнце пластиковая бутылка действительно может выделять в воду в небольшом количестве (на верхних пределах допустимой нормы) потенциально неприятные для нас вещества. Вопрос, в каком объеме и как часто вы будете пить такую воду», — пояснил Шипелин.

Химик предупредил, что микроорганизмы начинают развиваться в бутылке после контакта воды с ротовой полостью. При этом изменение вкуса и запаха воды может быть неочевидным, что повышает риск отравления. В связи с этим россиян призвали хранить бутылки с водой в прохладном темном месте, а также избегать повторного использования одноразовой тары.

Ученые из Университета Гачон в Южной Корее до этого обнаружили, что употребление воды из пластиковых бутылок может привести к повышению кровяного давления.

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