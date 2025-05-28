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Садоводы рассказали, как избавиться от ос на участке

Pravda.Ru: ловушка из пластиковой бутылки поможет избавиться от ос на участке
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Line Sabroe/Wikimedia Commons

Ловушка из пластиковой бутылки поможет избавиться от ос и шершней на дачном участке. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

Они рекомендуют отрезать верхнюю часть бутылки, вставить ее в нижнюю, чтобы получилась воронка, и влить туда смесь из 200 мл пива и двух чайных ложек сахара.

«Запах сладкого и брожения действует на насекомых, как сирена — они летят внутрь, но выбраться уже не могут. Готовую ловушку можно подвесить на дерево или просто поставить у входа», — отметили в сообщении.

Кроме того, можно высадить на участке растения-репелленты. Например, лаванду, герань, мяту, тимьян, анютины глазки. Эти растения станут дополнительной защитой, уточнили эксперты.

До этого эксперты сообщили, что укусы ос не только болезненны, но и опасны острой аллергической и токсической реакцией. Причем эти агрессивные насекомые, которые становятся особенно злыми к концу лета, так как находятся в поисках пищи, могут кусать многократно – они обычно не теряют жало. Важно правильно оказать пострадавшему первую помощь, а при острой реакции срочно вызвать медиков.

Ранее сообщалось, что в желудках японских ос нашли останки 324 различных видов животных.

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