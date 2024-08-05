Вода из пластиковых бутылок может повысить кровяное давление, выяснили ученые

Ученые из Университета Гачон в Южной Корее обнаружили, что употребление воды из пластиковых бутылок может привести к повышению кровяного давления. Результаты исследования опубликованы в журнале Microplastics.

В трехмесячном исследовании приняли участие 60 взрослых людей. Их разделили на две группы. Первая группа пила воду из пластиковых бутылок, а вторая — из стеклянных. До начала и по завершении эксперимента ученые зафиксировали показатели кровяного давления испытуемых.

Результаты показали, что у лиц, которые употребляли воду из пластиковых бутылок, средний уровень систолического давления (верхнее значение на тонометре) увеличился на 1,68 мм ртутного столба. У тех, кто пил воду из стеклянных емкостей, изменений не наблюдалось. Исследователи выявили, что в крови участников, которые пользовались пластиковыми бутылками, содержалось больше микропластика. Предполагается, что именно это могло привести к повышению давления.

Тем не менее, специалисты призывают к осмотрительности при интерпретации результатов. Они отмечают, что повышение давления было незначительным и находилось в пределах нормы. Кроме того, выборка исследования была небольшой, а экспериментальный период — не слишком длительным. Тем не менее, ученые порекомендовали избегать употребления воды из пластиковых бутылок и отдавать предпочтение стеклянным или металлическим емкостям.

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