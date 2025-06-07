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Брошенный в лесу окурок обошелся жителю Бурятии в 800 тысяч рублей

В Бурятии сельчанин заплатил 800 тысяч рублей за лесной пожар
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Илья Питалев/РИА Новости

Житель Баунтовского района Бурятии заплатил за брошенный в лесу окурок, из-за которого возник крупный лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Пожар произошел на территории Романовского лесничества в Баунтовском районе в июле прошлого года. Огонь охватил 6 гектаров леса, возгорание удалось ликвидировать спустя сутки. Виновником пожара оказался сотрудник одного из золотодобывающих предприятий.

По словам мужчины, специально лес он не поджигал, шел по лесной дороге, по пути курил и бросал окурки во влажную колею. Огонь он заметил уже на обратном пути. Республиканское агентство лесного хозяйства обратилось в суд с иском о взыскании с виновника пожара затрат на его тушение. С жителя Бурятии взыскали 800 тысяч рублей.

До этого в Якутии мужчина разжег костер и устроил лесной пожар, который тушили сутки. Мужчина отдыхал в лесу и решил приготовить на костре еду, не соблюдая требований пожарной безопасности. Искры от костра быстро подпалили сухую траву, огонь перекинулся на лесной массив. Общая площадь пожара составила 10 гектаров, из которых 4 гектара были лесной территорией.

Ранее российский первоклассник случайно спалил 400 тюков сена, проверяя зажигалку.

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