При пожаре в Московской области погибли пять человек

МЧС: при пожаре в Подмосковье погибли пять человек, включая двух детей

Пять человек, включая двоих детей, погибли при пожаре в подмосковном Королёве. Об этом пишет пресс-служба МЧС России.

Уточняется, что возгорание произошло в квартире на четвертом этаже дома на улице Корсакова, 1.

«С‎илами пожарных подразделений огонь был оперативно ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Из горящей квартиры по трехколенной лестнице была спасена женщина. С соседних этажей эвакуированы три ребенка», — сказано в сообщении.

Погибшим детям было четыре года и семь лет, добавили в ведомстве.

До этого в Дзержинске детская шалость стала причиной пожара в квартире, двухлетний мальчик поджег матрас, пока родители спали. Возгорание произошло в многоэтажном доме по проспекту Чкалова, огонь охватил диван и постельные принадлежности. Выяснилось, что пожар устроил двухлетний мальчик, который не хотел спать в тихий час. Он находился в комнате вместе с матерью и четырехмесячным младенцем, нашел зажигалку и, играя, поджег матрас.

Женщина проснулась от запаха дыма, увидела возгорание в детской кроватке и выбежала с детьми из комнаты. С огнем справились соседи, пострадавших нет.

Ранее подросток хотел приготовить обед и устроил пожар в Невинномысске.