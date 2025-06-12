На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подросток хотел приготовить обед и устроил пожар в Невинномысске

На Ставрополье подросток попал в больницу, пытаясь приготовить обед
close
ГУ МЧС по Ставропольскому краю

В Невинномысске школьник едва не сжег квартиру, когда пытался приготовить поесть. Об этом сообщает МЧС Ставропольского края.

Возгорание произошло в многоэтажке по улице Калинина. 12-летний школьник решил приготовить себе обед. Он поставил на включенную плиту кастрюлю с маслом и ненадолго отошел в другую комнату.

Вернувшись, он почувствовал запах гари и попытался потушить раскаленное масло водой, оно мгновенно вспыхнуло. Подросток не растерялся и сразу вызвал пожарных. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали ребенка и ликвидировали возгорание. Самостоятельно покинули квартиры еще 11 человек. Пострадавший школьник госпитализирован, его жизни и и здоровью ничего не угрожает.

До этого в Удмуртии ребенок сжег баню и курятник, когда гостил у бабушки. Играя с огнем, ребенок поджег матрас. Испугавшись, мальчик убежал в дом и сел смотреть мультфильмы. Возгорание заметила 17-летняя тетя маленького поджигателя. Девушка выбежала на улицу вместе с племянником, отвязала собак и попросила соседей вызвать пожарных. Огонь уничтожил баню, сени, курятник и надворные постройки.

Ранее россиянка сожгла квартиру из-за забытой свечи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами