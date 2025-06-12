Подросток хотел приготовить обед и устроил пожар в Невинномысске

В Невинномысске школьник едва не сжег квартиру, когда пытался приготовить поесть. Об этом сообщает МЧС Ставропольского края.

Возгорание произошло в многоэтажке по улице Калинина. 12-летний школьник решил приготовить себе обед. Он поставил на включенную плиту кастрюлю с маслом и ненадолго отошел в другую комнату.

Вернувшись, он почувствовал запах гари и попытался потушить раскаленное масло водой, оно мгновенно вспыхнуло. Подросток не растерялся и сразу вызвал пожарных. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали ребенка и ликвидировали возгорание. Самостоятельно покинули квартиры еще 11 человек. Пострадавший школьник госпитализирован, его жизни и и здоровью ничего не угрожает.

До этого в Удмуртии ребенок сжег баню и курятник, когда гостил у бабушки. Играя с огнем, ребенок поджег матрас. Испугавшись, мальчик убежал в дом и сел смотреть мультфильмы. Возгорание заметила 17-летняя тетя маленького поджигателя. Девушка выбежала на улицу вместе с племянником, отвязала собак и попросила соседей вызвать пожарных. Огонь уничтожил баню, сени, курятник и надворные постройки.

Ранее россиянка сожгла квартиру из-за забытой свечи.