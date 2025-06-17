Россиян призвали не носить телефон в кармане в жару

Перегрев телефона в жаркую погоду, особенно при хранении в кармане, может привести к серьезным последствиям как для вас, так и для устройства, рассказал «Газете.Ru» преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

По его словам, высокая температура ускоряет деградацию литий-ионного аккумулятора, что ведет к снижению его емкости и сокращению общего срока службы. Кроме того, перегрев способен вызвать повреждение электронных компонентов, включая процессор, дисплей и другие элементы, что проявляется в замедлении работы, самопроизвольных перезагрузках или даже полном выходе из строя.

«С точки зрения химических процессов, перегрев провоцирует нежелательные реакции внутри аккумулятора, включая разложение электролита и образование газов. Это может привести к вздутию батареи, а в крайних случаях — к ее возгоранию или тепловому повреждению. Особенно опасно, когда телефон находится в кармане, так как ограниченный доступ воздуха затрудняет теплоотдачу, а близость к телу увеличивает риск ожогов или повреждения одежды в случае эффекта термического разгона», — подчеркнул он.

С технологической точки зрения, современные смартфоны оснащены системами защиты от перегрева, но их эффективность снижается в экстремальных условиях. При длительном воздействии высоких температур даже качественные компоненты могут выйти из строя из-за теплового расширения материалов. Кроме того, в современных смартфонах экран и другие элементы часто фиксируются клеящими составами, которые также подвержены термическому воздействию. Это особенно актуально для бюджетных моделей: там при производстве используются менее термостойкие материалы.

«Избегайте длительного ношения телефона в кармане в жаркую погоду, особенно под прямыми солнечными лучами. Храните устройство в тени, используйте чехлы с хорошей теплоотдачей и постарайтесь снизить нагрузку на процессор, закрыв фоновые приложения. Эти меры помогут не только минимизировать риски перегрева, но и продлить срок эксплуатации гаджета», — резюмировал эксперт.

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