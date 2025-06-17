В лесу Приморья задушили японского бизнесмена

В Приморском крае был убит предприниматель с японским гражданством, подозреваемого задержали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Александр Ким (ему было 51) — уроженец Уссурийска и владелец компании морских паромных перевозок «МВ-Лайн». Его тело с признаками насильственной смерти нашли в районе Шаморы, а автомобиль — у казино в Артеме», — говорится в публикации.

По информации источника, благодаря записям с камер стало известно, с кем именно Ким общался в тот день. Одного из подозреваемых задержали в столичном аэропорту, после чего доставили в отделение правоохранительных органов.

В прокуратуре Приморского края сообщили, что в Артеме с учетом мнения прокурора заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого

Предварительно следствием было установлено, что 12 июня текущего года в лесном массиве бухты Муравьиной Артемовского городского округа между обвиняемым и его знакомым 1974 года рождения произошла ссора. Между людьми завязалась драка, в результате которой фигурант дела обхватил шею потерпевшего руками и задушил его. Смерь наступила от механической асфиксии.

Ранее в деле об убийстве Ильи Кивы появился первый подозреваемый.