Из-за долга в 30 миллионов: в деле об убийстве Ильи Кивы появился первый подозреваемый

В деле об убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы появился первый подозреваемый. По данным СМИ, это экс-подрядчик «Укравтодора», 44-летний бизнесмен из Армении Араик Амирханян. Сейчас он находится под арестом в СИЗО-8 Московской области по делу о даче взятки. Именно Амирханян, как считает следствие, втерся в доверие Кивы, а потом передал СБУ информацию о том, где тот живет. При этом Mash сообщает, что сделать это предприниматель мог, чтобы не отдавать долг в 30 млн руб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Telegram-канал Baza сообщил о появлении первого подозреваемого в деле об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. По данным канала, это экс-подрядчик «Укравтодора», 44-летний бизнесмен из Армении Араик Амирханян.

«Араика даже не пришлось задерживать: когда следователи, занимающиеся делом об убийстве Кивы, вышли на его след, то узнали, что в начале мая Амирханяна отправили в СИЗО-8 Московской области по делу о даче взятки», — говорится в публикации.

По словам источников Baza, следователи считают, что Амирханян втерся в доверие к Киве, следил за экс-депутатом Рады, а затем передал сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) информацию о том, где тот живет.

«Войти в доверие к Киве для Амирханяна было, видимо, несложно. Араик наделал много шума на Украине во второй половине [20]10-х: Амирханян занимался дорожным бизнесом, имя Араика часто мелькало в скандалах, связанных с «Укравтодором». В 2021 году Амирханяна заподозрили в присвоении 500 млн гривен из бюджетных средств, а позже [президент Украины] Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства, объяснив это наличием у него армянского паспорта», — написал Telegram-канал.

Mash при этом сообщил, что Амирханян пошел на это, чтобы не отдавать долг в размере 30 млн руб . Кому предприниматель был должен и как с этим связана СБУ, Telegram-канал не уточнил.

Кроме этого, Mash отметил, что 9 июня Дмитровский суд Москвы продлил арест бизнесмена. В то же время киллера, который и совершил убийство, до сих пор не нашли.

Убийство Кивы

Бывшего украинского парламентария Илью Киву, который с января 2022 года жил в России, нашли мертвым на территории отеля в подмосковной деревне Супонево 6 декабря 2023-го. В СК РФ сообщили, что неизвестный выстрелил в него из неустановленного оружия. Пули попали мужчине в голову и грудь, прибывшие медики не смогли реанимировать экс-депутата.

От «Правого сектора» до российского ТВ. Как жил и умер Илья Кива Утром 6 декабря беглый экс-депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал пост, в котором призвал... 07 декабря 07:58

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов впоследствии заявил, что Кива был убит украинскими спецслужбами.

В 2024 году председатель СБУ Василий Малюк сообщил, что в экс-нардепа выстрелили пулями калибром 9×19 мм. Он также отметил, что ведомство официально не будет брать на себя ответственность за эти операции, но дал понять, что это сделала украинская спецслужба.

Велась слежка

Практически сразу после убийства Кивы Telegram-канал Baza сообщил, что за экс-нардепом могли вести слежку. По данным канала, об этом политик рассказывал своим знакомым.

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев также утверждал, что Кива знал о подготовке украинскими спецслужбами покушения на него.

«Я знаю, что он знал, что за ним ведется охота. По этой причине он переехал из Москвы в Одинцовский район, но тем не менее не уберег себя», — заявил Царев в беседе с РЕН ТВ.

По данным Mash, за Кивой следили как минимум последние три недели перед убийством. За это время киллеру удалось хорошо изучить привычки бывшего украинского политика.

Украинские каналы, как писала «Страна.ua», впоследствии публиковали видео с места убийства экс-нардепа. В ролике, как утверждалось, был показан в том числе пункт наблюдения за передвижениями Кивы.