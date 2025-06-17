Россияне стали оставлять на чай больший процент от зарплаты, чем американцы

В Америке чаевые уже давно стали неотъемлемой частью сервиса. Многие жители жалуются, что оставлять благодарность приходится даже в местах, где действуют правила самообслуживания. По данным The Pew Research Center, в США чаевые традиционно составляют 15–20% от суммы чека.

В России культура чаевых менее формализована, они остаются исключительно добровольной благодарностью сотруднику. Средний процент чаевых составляет около 7–10%, причем оставляют их не всегда. Однако практика становится более регулярной: россияне чаще всего оставляют чаевые в кафе (в 78% случаев), на втором месте — такси (42%), далее следуют салоны красоты и автозаправки.

Это показало исследование сервиса «Плавно», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно исследованию Statista, американцы в среднем посещают кафе или рестораны до 12 раз в месяц. При средней сумме счета в $25 и стандартной практике чаевых в 15% это около $80 ежемесячно — только за рестораны. Добавим сюда чаевые в такси (в среднем $2–3 на поездку, а поездок — до 8 в месяц), в парикмахерских, на АЗС и в тренажерных залах — и итоговая сумма вырастет до $120.

В России, по данным «Плавно», частота посещений ниже: кафе и рестораны — около 6 раз в месяц, такси — 5–6 поездок, визиты в салоны красоты — около одного в месяц, а также заправки на АЗС и посещение фитнеса. Средний чек — 1100 рублей в кафе, 800 рублей в такси, 1500–2000 рублей в салонах красоты. При средней ставке чаевых в 8% и учете частоты визитов, россияне в крупных городах оставляют на чай около 3100-3300 рублей в месяц.

По данным Demand sage, в США средняя зарплата составляет около $61 984 в год, или $5 165 в месяц. Совокупные чаевые американца составляют порядка $120 (9600 рублей) в месяц, или около 2,3% от дохода.

В России средняя зарплата составляет около 97 600 рублей в месяц, согласно данным Росстата. Жители крупных городов в среднем оставляют чаевых на сумму около 3200 рублей в месяц, что составляет примерно 3,3% от дохода.

Ранее выяснилось, что россияне оставляют самые большие чаевые по ночам.