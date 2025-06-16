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Российскую экс-воспитательницу будут судить за истязание детей

В Краснодаре будут судить экс-воспитательницу, истязавшую детей
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Depositphotos

В Краснодаре перед судом предстанет 45-летняя экс-воспитательница детского сада, обвиняемая в истязании детей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в одном из детских садов Краснодара, где одна из воспитательниц с декабря 2024 по март 2025 года систематически применяла силу к детям младшей группы. По данным следствия, женщина толкала воспитанников, хватала их за волосы и одежду, бросала на пол по незначительным поводам, причиняя физические и психические страдания.

Следствие завершено, собрана достаточная доказательная база. Бывшую воспитательницу обвиняют по двум уголовным статьям: истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее воспитательница, по вине которой ребенок сжег пищевод, избежала тюрьмы.

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